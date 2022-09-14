Швеция передаст Украине полмиллиона доз обновленной вакцины от COVID-19

10:13 14 сентября Киев, Украина





Речь идет об обновленной вакцине, то есть адаптированной для противодействия штамму



Когда именно в Украину поступит препарат, не сообщают. Но отмечают, что это решение было принято в ответ на просьбу Украины. Швеция решила передать Украине более 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, сообщает МИД страны.Речь идет об обновленной вакцине, то есть адаптированной для противодействия штамму «Омикрон» . В министерстве иностранных дел Швеции отметили, что Украина одной из первых стран мира вне Евросоюза получит обновленную вакцину.Когда именно в Украину поступит препарат, не сообщают. Но отмечают, что это решение было принято в ответ на просьбу Украины.

Pfizer и BionTECH начали клинические испытания новой версии своей вакцины, предназначенной для защиты от варианта Омикрон, в начале 2022 года. В ЕС уже одобрили использование этого препарата.



В конце июля в Черновицкой области обнаружили новую разновидность штамма «Омикрон» – ВА.5 , который в ВОЗ называют «вызывающим беспокойство».