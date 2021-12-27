Штаты и Израиль разрешили экстренное использование лекарств против Соvid-19

11:37 27 Декабрь Киев, Украина

Федеральное управление США по контролю за лекарствами и продуктами (FDA) выдало экстренное разрешение на применение лекарства Paxlovid компании Pfizer для лечения коронавируса.

По мнению экспертов, это еще один шаг к окончанию пандемии – наряду с вакцинами, сообщает издание «Известия».



Отмечается также, что теперь начнутся поставки препарата от Pfizer в Израиль. Следом за США, эта страна также 26 декабря разрешила их для использования.



Как говорится в публикации, препарат Paxlovid имеет 90% эффективность в профилактике потребности в госпитализации и смертности у больных группы повышенного риска. Лекарство выпускается в таблетках, которые нужно начинать принимать сразу после появления первых симптомов болезни.



«Это – самое крупное событие с момента появления вакцин», – сказал по этому поводу д-р Эрик Тополь, руководитель исследовательского института Scripps Research Translational Institute. Он отметил, что сертификация лекарства связана с срочной потребностью в них.



Среди побочных действий нового лекарства называют понос, повышение кровяного давления, мышечные боли и нарушение вкуса. Отмечается, что их следует с осторожностью назначать людям с больной печенью. Известно также, что препарат плохо сочетается с некоторыми лекарствами, поэтому перед назначением следует проверить список медикаментов, принимаемых пациентом.



На рассмотрении FDA находится еще один препарат от коронавируса – лекарство Molnupiravir компании Merck. Они уже сертифицированы в Великобритании и назначаются людям с тяжелым или средним течением Covid-19.