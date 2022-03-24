Штамм дельта в ВОЗ признали самым опасным

10:20 26 июня Киев, Украина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус уверен, что наиболее опасным из всех существующих мутаций коронавируса является штамм дельта

Об этом он рассказал на ежедневном брифинге в Женеве.



Самым заразным из всех является дельта-штамм, который выявили в половине стран мира и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения.



Гебрейесус отметил, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.



В Украине также начали фиксировать заражения дельтой. Власти и ученые опасаются, что он может привести к серьезной вспышке, распространившись быстрее, чем у западных соседей.