Штаб ООС: вакцинировано первой дозой 95% военнослужащих

На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 95% военнослужащих ООС.
Об этом сообщает штаб ООС.
Только в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север ежедневно получают прививки против коронавируса около 400 военнослужащих.
Отмечается, что в настоящее время развернуто пять бригад.
По состоянию на 13 июля общее количество вакцинированого личного состава - около 8 тысяч военнослужащих. Вакцинируют препаратами CoviShield и CoronaVac.
Первую из двух прививок получили почти 95% личного состава, а полностью вакцинировались двумя дозами около 70% военнослужащих из состава ООС.
Отмечается, что в настоящее время развернуто пять бригад.
По состоянию на 13 июля общее количество вакцинированого личного состава - около 8 тысяч военнослужащих. Вакцинируют препаратами CoviShield и CoronaVac.
Первую из двух прививок получили почти 95% личного состава, а полностью вакцинировались двумя дозами около 70% военнослужащих из состава ООС.
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