Штаб ООС: вакцинировано первой дозой 95% военнослужащих

06:46 14 июля Киев, Украина

На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 95% военнослужащих ООС

Об этом сообщает штаб ООС.

Только в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север ежедневно получают прививки против коронавируса около 400 военнослужащих.



Отмечается, что в настоящее время развернуто пять бригад.



По состоянию на 13 июля общее количество вакцинированого личного состава - около 8 тысяч военнослужащих. Вакцинируют препаратами CoviShield и CoronaVac.



Первую из двух прививок получили почти 95% личного состава, а полностью вакцинировались двумя дозами около 70% военнослужащих из состава ООС.