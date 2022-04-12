Штаб ООС: вакцинировано первой дозой 95% военнослужащих

06:46 14 июля Киев, Украина

На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 95% военнослужащих ООС.
 
Об этом сообщает штаб ООС.
 
Только в районе ответственности Оперативно-тактической группировки Север ежедневно получают прививки против коронавируса около 400 военнослужащих. 

Отмечается, что в настоящее время развернуто пять бригад.

По состоянию на 13 июля общее количество вакцинированого личного состава - около 8 тысяч военнослужащих. Вакцинируют препаратами CoviShield и CoronaVac.

Первую из двух прививок получили почти 95% личного состава, а полностью вакцинировались двумя дозами около 70% военнослужащих из состава ООС.