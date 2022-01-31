Шмыгаль рассказал, сколько денег выделено на вакцинацию

14:32 11 Май Киев, Украина

Для вакцинации на 2021 год Минздрав запросил 15 миллиардов гривен. Уже сегодня в ведомстве подсчитывают сумму, которая будет необходима для завершения вакцинации в следующем году.





"Всего на вакцины в этом году Минздрав просил около 15 млрд гривен. Сейчас мы делали изменения в бюджет, чтобы закрыть полностью потребность в этом году, дополнительно выделив 6,5 млрд", - сказал Шмыгаль, добавив, что этой суммы должно хватить до конца года.



"Этого достаточно на нужды текущего года. Потребности следующего года формируются сейчас. Минфин формирует бюджетную декларацию, соответственно по представлению Минздрава они считают, сколько надо денег для завершения вакцинации", - отметил премьер-министр.



Кроме того, уже в 2022 году может быть создан резервный пул вакцин. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина во вторник, 11 мая."Всего на вакцины в этом году Минздрав просил около 15 млрд гривен. Сейчас мы делали изменения в бюджет, чтобы закрыть полностью потребность в этом году, дополнительно выделив 6,5 млрд", - сказал Шмыгаль, добавив, что этой суммы должно хватить до конца года."Этого достаточно на нужды текущего года. Потребности следующего года формируются сейчас. Минфин формирует бюджетную декларацию, соответственно по представлению Минздрава они считают, сколько надо денег для завершения вакцинации", - отметил премьер-министр.Кроме того, уже в 2022 году может быть создан резервный пул вакцин.

"Возможно, какой-то резервный пул вакцин, которые должны быть закуплены в следующем году, если надо будет начать повторную вакцинацию, также будет заложен. То есть этот процесс планомерный, министерства над этим работают, и я не вижу причин для волнения", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, что Минздрав договаривается о поставках COVID-вакцин еще на два года. Первые поставки Pfizer по прямым контрактам состоятся до конца второго квартала, заверил глава МОЗ Максим Степанов.



Также Шмыгаль заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 будет через год. Власти только в следующем году планируют достичь уровня вакцинации в 70% взрослого населения Украины.