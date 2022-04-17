Шмыгаль призвал Совет Церквей к борьбе с COVID-19 в период религиозных праздников

16:15 20 ноября Киев, Украина

В канун религиозных праздников, необходимо совместными усилиями не допустить массовых скоплений людей и, соответственно, свести к минимуму вероятность заражения COVID-19 . С такой просьбой обратился Денис Шмыгаль к Всеукраинскому Совету Церквей и религиозных организаций.



Об этом сообщает Правительственный портал Украины.



"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануке, Святого Николая, Крещения и прочих. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Шмыгаль.



Шмыгаль поблагодарил ВСЦиРО за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов:



"Правительство и Об этом сообщает Правительственный портал Украины."Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануке, Святого Николая, Крещения и прочих. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - отметил Шмыгаль.Шмыгаль поблагодарил ВСЦиРО за предложение создать рабочие группы для выработки совместных шагов:"Правительство и Всеукраинский Совет Церквей показали эффективное взаимодействие весной. Уверен, что такой подход будет продолжен, и он даст результат в будущем, ведь все эти действия направлены на благо общества", - подчеркнул глава правительства.



В свою очередь замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил: "Эти шесть дней уменьшения мобильности приведут к уменьшению процента инфицирования и это изменит темпы прироста коронавирусной болезни, которые позволят нам иначе смоделировать мероприятие в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".