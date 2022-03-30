Шмыгаль: спорткомплексы, выставочные залы и другие помещения нужно начинать готовить под дополнительные койко-места

13:36 04 ноября Киев, Украина

В ходе селекторного совещания, Денис Шмыгаль дал распоряжение руководителям областей немедленно увеличить количество койко-мест для лечения больных COVID-19



Об этом сообщает Правительственный портал.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Был поднят вопрос увеличения количества койко-мест с подключением к подаче кислорода и расширение коечного фонда за счет других объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул главам ОГА необходимость готовить дополнительные помещения, где будут расставлены койки и будут принимать больных COVID-19.

"Нам нужно 25 тыс. дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи безотлагательно.



Кроме того, Шмыгаль призвал глав ОГА искать простые способы подведения кислорода к точкам подключения, чтобы как можно скорее подключить койки без строительных работ.