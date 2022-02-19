Шесть африканских стран получат технологию для производства мРНК-вакцин

Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Южная Африка и Тунис стали первыми африканскими странами, получившими от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) технологию, необходимую для производства мРНК-вакцин. Две вакцины, используемые в борьбе с COVID-19, представляют собой мРНК-вакцины.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил об этом в пятницу в Брюсселе на саммите Евросоюз-Африканский союз.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил об этом в пятницу в Брюсселе на саммите Евросоюз-Африканский союз.
Более 80% населения африканского континента еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID.
Ресурсный центр по коронавирусу Джона Хопкинса сообщил в начале пятницы, что в мире зарегистрировано более 420 миллионов случаев заболевания COVID и почти 6 миллионов смертей. Центр сообщил, что было введено 10,3 миллиарда вакцин.
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