Шесть африканских стран получат технологию для производства мРНК-вакцин

15:50 18 Февраль Киев, Украина

Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Южная Африка и Тунис стали первыми африканскими странами, получившими от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) технологию, необходимую для производства мРНК-вакцин. Две вакцины, используемые в борьбе с COVID-19, представляют собой мРНК-вакцины.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил об этом в пятницу в Брюсселе на саммите Евросоюз-Африканский союз.
«Лучший способ справиться с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения и добиться всеобщего охвата услугами здравоохранения — это значительно увеличить потенциал всех регионов по производству необходимых им товаров медназначения», — сказал Тедрос.
Более 80% населения африканского континента еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID.
«Большая часть этого неравенства вызвана тем, что в мире производство вакцин сосредоточено в нескольких странах, в основном с высоким уровнем дохода», — сказал Тедрос.
Ресурсный центр по коронавирусу Джона Хопкинса сообщил в начале пятницы, что в мире зарегистрировано более 420 миллионов случаев заболевания COVID и почти 6 миллионов смертей. Центр сообщил, что было введено 10,3 миллиарда вакцин.