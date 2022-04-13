Семейные врачи и бригады скорой помощи получат дополнительные 6 млн экспресс-тестов

Из бюджета Украины выделили 1 млрд. грн. на закупку экспресс-тестов. В Telegram Денис Шмыгаль отметил, что количество тестов будет составлять 6 млн. и распределять их будут в основном между семейными врачами и мобильными бригадами скорой помощи.
"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.
Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.
"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.
Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.
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