Семь человек погибли за прошлые сутки в Киеве от COVID-19

Несмотря на все усилия властей Киева призвать горожан к соблюдению карантинных мер, заболеваемость в столице возрастает. О печальных результатах хода пандемии в городе делится с киевлянами в Telegram их мэр. Сегодня Виталий Кличко констатировал очередной антирекорд столицы. По его словам, за минувшие сутки в Киеве выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Среди заболевших - 16 детей.

При этом за день в Киеве впервые скончались семь больных COVID-19 (всего - 165 смертей с начала эпидемии).

"На сегодня в столице уже 11507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, пять девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет", - сказано в сообщении.

В больницы столицы попали 24 пациента, остальные на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

В то же время выздоровели 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

Напомним, что в Украине рекордный прирост COVID-19. За день в стране выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Наибольший рост заболеваемости зафиксировали в Харьковской области.

Также сообщалось, что из-за нарушений карантина в Украине открыли 226 уголовных дел. С начала введения карантина полиция выписала почти 24 тысячи административных протоколов о нарушении карантинных мер и самоизоляции.