Сегодня в Украине 8 687 новых случаев COVID-19

Максим Степанов в ходе пресс- брифинга подтвердил, что за минувшие сутки в Украине заразились COVID-19 8 687 человек. Второй день общая картина заболеваемости в стране идет на спад, но отдельная ситуация в областях вызывает обеспокоенность.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек – умерли, выздоровели – 209 143.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 12566 (+146)
Волынская - 16436 (+331)
Днепропетровская - 17965 (+217)
Донецкая - 14190 (+283)
Житомирская - 18970 (+636)
Закарпатская - 17192 (260)
Запорожская - 14105 (+683)
Ивано-Франковская - 24494 (+428)
Киев - 44920 (+748)
Киевская - 20410 (590)
Кировоградская - 3142 (50)
Луганская - 4539 (+89)
Львовская - 33754 (+471)
Николаевская - 10559 (+319)
Одесская - 28 728 (+463)
Полтавская - 12204 (260)
Ровенская - 22140 (+370)
Сумская - 14863 (+377)
Тернопольская - 22216 (+176)
Харьковская - 43930 (+717)
Херсонская - 5558 (+117)
Хмельницкая - 19839 (+346)
Черкасская - 10723 (+157)
Черновицкая - 25411 (+395)
Черниговская - 10164 (+110)
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек – умерли, выздоровели – 209 143.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 12566 (+146)
Волынская - 16436 (+331)
Днепропетровская - 17965 (+217)
Донецкая - 14190 (+283)
Житомирская - 18970 (+636)
Закарпатская - 17192 (260)
Запорожская - 14105 (+683)
Ивано-Франковская - 24494 (+428)
Киев - 44920 (+748)
Киевская - 20410 (590)
Кировоградская - 3142 (50)
Луганская - 4539 (+89)
Львовская - 33754 (+471)
Николаевская - 10559 (+319)
Одесская - 28 728 (+463)
Полтавская - 12204 (260)
Ровенская - 22140 (+370)
Сумская - 14863 (+377)
Тернопольская - 22216 (+176)
Харьковская - 43930 (+717)
Херсонская - 5558 (+117)
Хмельницкая - 19839 (+346)
Черкасская - 10723 (+157)
Черновицкая - 25411 (+395)
Черниговская - 10164 (+110)
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