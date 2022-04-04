Сегодня в Украине 8 687 новых случаев COVID-19

09:38 09 ноября Киев, Украина

Максим Степанов в ходе пресс- брифинга подтвердил, что за минувшие сутки в Украине заразились COVID-19 8 687 человек. Второй день общая картина заболеваемости в стране идет на спад, но отдельная ситуация в областях вызывает обеспокоенность.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 350, медработников – 321). Также за последние сутки госпитализированы – 1100 человек, летальных случаев – 115, выздоровели – 2 277 человек", – написал Степанов.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).



Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек – умерли, выздоровели – 209 143.



Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:



Винницкая область - 12566 (+146)

Волынская - 16436 (+331)

Днепропетровская - 17965 (+217)

Донецкая - 14190 (+283)

Житомирская - 18970 (+636)

Закарпатская - 17192 (260)

Запорожская - 14105 (+683)

Ивано-Франковская - 24494 (+428)

Киев - 44920 (+748)

Киевская - 20410 (590)

Кировоградская - 3142 (50)

Луганская - 4539 (+89)

Львовская - 33754 (+471)

Николаевская - 10559 (+319)

Одесская - 28 728 (+463)

Полтавская - 12204 (260)

Ровенская - 22140 (+370)

Сумская - 14863 (+377)

Тернопольская - 22216 (+176)

Харьковская - 43930 (+717)

Херсонская - 5558 (+117)

Хмельницкая - 19839 (+346)

Черкасская - 10723 (+157)

Черновицкая - 25411 (+395)

Черниговская - 10164 (+110)

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