Сегодня в Украине 7474 новых случая COVID-19

28 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 363 075 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 755 летальних, 148 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 474 нових случая. В общем проведено 3 129 235 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 3 306 человека.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл - 9697 (+191)
- Волынская обл - 12871 (+236)
- Днепропетровская обл - 13915 (+497)
- Донецкая обл - 9024 (+205)
- Житомирская обл - 13154 (+276)
- Закарпатская обл - 13571 (+226)
- Запорожская обл - 8852 (+389)
- Ивано-Франковская обл - 19247 (+332)
- Кировоградская обл - 2212 (+55)
- Киев - 35450 (+563)
- Киевская обл - 15465 (+309)
- Львовская обл - 28484 (+398)
- Луганская обл - 3416 (+95)
- Николаевская обл - 7317 (+123)
- Одесская обл - 23207 (+567)
- Полтавская обл - 8639 (+289)
- Ровенская обл - 18299 (+296)
- Сумская обл - 10974 (+164)
- Тернопольская обл - 19818 (+296)
- Харьковская обл - 34441 (+635)
- Херсонская обл - 3454 (+110)
- Хмельницкая обл - 14228 (+383)
- Черновицкая обл - 20509 (+392)
- Черкасская обл - 8539 (+238)
- Черниговская обл - 8292 (+209)
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