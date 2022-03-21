Сегодня в Украине 7474 новых случая COVID-19

11:33 28 октября Киев, Украина

28 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 363 075  лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 755 летальних, 148 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 7 474 нових случая. В общем проведено 3 129 235 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 3 306 человека.

Статистика коронавируса по регионам:
  • Винницкая обл - 9697 (+191)
  • Волынская обл - 12871 (+236)
  • Днепропетровская обл - 13915 (+497)
  • Донецкая обл - 9024 (+205)
  • Житомирская обл - 13154 (+276)
  • Закарпатская обл - 13571 (+226)
  • Запорожская обл - 8852 (+389)
  • Ивано-Франковская обл - 19247 (+332)
  • Кировоградская обл - 2212 (+55)
  • Киев - 35450 (+563)
  • Киевская обл - 15465 (+309)
  • Львовская обл - 28484 (+398)
  • Луганская обл - 3416 (+95)
  • Николаевская обл - 7317 (+123)
  • Одесская обл - 23207 (+567)
  • Полтавская обл - 8639 (+289)
  • Ровенская обл - 18299 (+296)
  • Сумская обл - 10974 (+164)
  • Тернопольская обл - 19818 (+296)
  • Харьковская обл - 34441 (+635)
  • Херсонская обл - 3454 (+110)
  • Хмельницкая обл - 14228 (+383)
  • Черновицкая обл - 20509 (+392)
  • Черкасская обл - 8539 (+238)
  • Черниговская обл - 8292 (+209)
 
 