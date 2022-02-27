Сегодня больных COVID-19 в Украине на 2 726 больше, чем вчера

11:12 04 Октябрь Киев, Украина

Несмотря на незначительные периодические снижения, коронавирус продолжает пожинать свои плоды в Украине. По сегодняшним данным Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусной болезнью немного снизилось и составило 4 140.

За прошедшие сутки выздоровело – 1 370 человек, умерло 44. Всего с начала эпидемии заболели COVID-19 226 462 человека, умерли 4 397, выздоровели – 100 107.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 121 958 человек, что на 2 726 больше, чем днем ранее. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области - 414, Киеве - 407 и Донецкой области - 323.

Как сообщалось ранее, в Украине четвертый день подряд рекорд по COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 4661 человек. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост показателя до 7-9 тыс.