Сбылся худший прогноз Минздрава: COVID-19 обнаружили у 10 842 человек

Худший прогноз Минздрава свершился, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 842 человек, зафиксирован 191 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели. Лидируют по количеству новых случаев инфицирования Житомирская, Киевская, Запорожская и Одесская области.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 10 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 479 197 человек, из них 214 657 выздоровели, летальных исходов — 8756.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 10 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 479 197 человек, из них 214 657 выздоровели, летальных исходов — 8756.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 45 667 случаев;
Винницкая область — 12 765 случаев;
Волынская область — 16 821 случай;
Днепропетровская область — 18324 случая;
Донецкая область — 14 578 случаев;
Житомирская область — 19 616 случаев;
Закарпатская область — 17 620 случаев;
Запорожская область — 14 693 случая;
Ивано-Франковская область — 25 054 случая;
Киевская область — 21 038 случаев;
Кировоградская область — 3204 случая;
Луганская область — 4643 случая;
Львовская область — 34 304 случая;
Николаевская область — 10 787 случаев;
Одесская область — 29 336 случаев;
Полтавская область — 12 723 случая;
Ровенская область — 22 622 случая;
Сумская область — 15 297 случаев;
Тернопольская область — 22 389 случаев;
Харьковская область — 44 466 случаев;
Херсонская область — 5833 случая;
Хмельницкая область — 20 328 случаев;
Черкасская область — 10 919 случаев;
Черновицкая область — 25 835 случаев;
Черниговская область — 10 335 случаев.
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