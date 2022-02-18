Сборная Украины по волейболу отстранена от чемпионата Европы

Все знают о пандемии и опасности заражения. Однако известие о выявлении вируса в близком окружении всегда становится неожиданностью. Такой досадной неожиданностью стало выявление зараженных коронавирусом среди членов нашей команды волейболистов.

В результате сборная Украины по волейболу U-20 под руководством Владимира Романцова и Анатолия Янущика была сняла с розыгрыша чемпионата Европы за день до старта.

На официальном сайте Европейской конфедерации волейбола появилась информация, что сборные Турции и Украины не допущены к соревнованиям из-за наличия положительных тестов на коронавирус.