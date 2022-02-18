Сборная Украины по волейболу отстранена от чемпионата Европы

Все знают о пандемии и опасности заражения. Однако известие о выявлении вируса в близком окружении всегда становится неожиданностью. Такой досадной неожиданностью стало выявление зараженных коронавирусом среди членов нашей команды волейболистов.
В результате сборная Украины по волейболу U-20 под руководством Владимира Романцова и Анатолия Янущика была сняла с розыгрыша чемпионата Европы за день до старта.
На официальном сайте Европейской конфедерации волейбола появилась информация, что сборные Турции и Украины не допущены к соревнованиям из-за наличия положительных тестов на коронавирус.
"Очевидно, что было принято непростое решение, но, учитывая то, что здоровье всех, кто связан с турниром, является главным приоритетом, не было другого выбора, кроме как придерживаться очень строгих протоколов, которые существуют, чтобы остановить дальнейшее распространения нового вируса", - говорится в сообщении официального сайта ЕКВ.
"К большому сожалению, наши ребята не сыграют на ЧЕ U20! Вчера целый день и полночи длились нелегкие переговоры с ЕКВ, правительством Чехии, организаторами соревнований на месте ..., но наша команда и сборная Турции вынуждены покинуть территорию Чехии в течение 24 часов. Коронавирус обнаружен у одного из наших игроков (в сборной Турции таких игроков двое)", - написал на своей странице в Facebook президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.
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