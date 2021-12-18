«С высокой степенью передачи» Omicron требует «срочных действий»: G7

06:52 30 Ноябрь Киев, Украина

Новый вариант Covid Омикрон очень передается и требует «неотложных действий», - заявили в понедельник министры здравоохранения G7.



«Мировое сообщество столкнулось с угрозой нового, на первый взгляд, высоконаследственного варианта COVID-19, который требует срочных действий», - заявили министры здравоохранения в заявлении по итогам экстренной встречи.



Подчеркнув «стратегическую важность обеспечения доступа к вакцинам», они обязались выполнять свои обязательства по предоставлению гуманитарной помощи, а также оказывать поддержку исследованиям и разработкам.



В то же время они будут бороться с «дезинформацией о вакцинах», которая в некоторых частях мира привела к популярности антивакцинаторов.



По их словам, в декабре состоится новое совещание, на котором они взяли на себя обязательство тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнерами для обмена информацией об Omicron.



Ученые из Южной Африки заявили, что на прошлой неделе они обнаружили новый вариант, по крайней мере, с 10 мутациями по сравнению с тремя для бета-версии или двумя для Delta - штамма, который ударил по всему миру и отправил миллионы людей по всему миру обратно в изоляцию.



Открытие Омикрона вызвало ажиотаж ограничений на поездки по всему миру.



Большинство стран уже ввели ограничения на поездки на юг Африки, включая ключевой туристический центр Катар, США, Великобританию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Египет и Нидерланды.