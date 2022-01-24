С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы возрастом 60+ смогут купить лекарство за "ковидную тысячу"

С 24 января вакцинированные граждане от 60 лет смогут использовать средства по программе "Поддержка" на покупку лекарств, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Кабмин расширил действие программы "Поддержка" на покупку лекарств для пожилых украинцев еще 19 января. Они смогут приобрести только препараты, которые разрешены к применению и внесены в Госреестр лекарственных средств, как по рецепту врача, так и без него.
Кабмин расширил действие программы "Поддержка" на покупку лекарств для пожилых украинцев еще 19 января. Они смогут приобрести только препараты, которые разрешены к применению и внесены в Госреестр лекарственных средств, как по рецепту врача, так и без него.
Из 3,5 миллионов вакцинированных пожилых украинцев, по данным Грибана, 930 тыс. уже подали заявки на получение средств в рамках программы "Поддержка". Тысячу за прививку, как свидетельствуют данные Минцифры, получили 7,3 миллиона украинцев из около 8 миллионов, открывших виртуальные карты.
В настоящее время более 15 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 14,4 миллионов. Дополнительную дозу получили 13 тысяч человек, а бустерную – 203,4 тысячи.
Напомним, что недавно презентовали чат-бот для пациентов, получающих препараты по программе "Доступные лекарства". Приложение может проложить маршрут в аптеку, в которой следует получать лекарства, в деревне, городке или мегаполисе, а также напомнит о получении следующего рецепта и поможет организовать домашнюю аптечку.
В настоящее время более 15 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 14,4 миллионов. Дополнительную дозу получили 13 тысяч человек, а бустерную – 203,4 тысячи.
Напомним, что недавно презентовали чат-бот для пациентов, получающих препараты по программе "Доступные лекарства". Приложение может проложить маршрут в аптеку, в которой следует получать лекарства, в деревне, городке или мегаполисе, а также напомнит о получении следующего рецепта и поможет организовать домашнюю аптечку.
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