С сегодняшнего дня COVID-сертификаты ввели в эксплуатацию

Пока что только в тестовом режиме, но уже запущен в эксплуатацию COVID-сертификат. Он выдается только тем лицам, которые получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.
Он пояснил, что документ генерируется приложением Дія на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации. Сертификат можно получить только после введения двух доз вакцины.
Директор ЦОЗ отметил, что COVID-сертификата может быть недостаточно для въезда в некоторые страны, потому что там требуют дополнительные документы, к примеру результаты тестов.
Родина сообщил, что украинские сертификаты уже внесены Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.
При этом Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение о порядке въезда.
Отметим, сертификат о вакцинации будет действовать шесть месяцев.
Он пояснил, что документ генерируется приложением Дія на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации. Сертификат можно получить только после введения двух доз вакцины.
Директор ЦОЗ отметил, что COVID-сертификата может быть недостаточно для въезда в некоторые страны, потому что там требуют дополнительные документы, к примеру результаты тестов.
Родина сообщил, что украинские сертификаты уже внесены Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.
При этом Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение о порядке въезда.
Отметим, сертификат о вакцинации будет действовать шесть месяцев.
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