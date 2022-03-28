С сегодняшнего дня COVID-сертификаты ввели в эксплуатацию

12:39 01 июля Киев, Украина

Пока что только в тестовом режиме, но уже запущен в эксплуатацию COVID-сертификат. Он выдается только тем лицам, которые получили обе дозы вакцины.
 
Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Он пояснил, что документ генерируется приложением Дія на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации. Сертификат можно получить только после введения двух доз вакцины.

Директор ЦОЗ отметил, что COVID-сертификата может быть недостаточно для въезда в некоторые страны, потому что там требуют дополнительные документы, к примеру результаты тестов.

Родина сообщил, что украинские сертификаты уже внесены Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.

При этом Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение о порядке въезда.

Отметим, сертификат о вакцинации будет действовать шесть месяцев.