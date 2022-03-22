С приходом рабочей недели, Киев рискует вернуться в "красную" зону - Минздрав

С возобновлением темпов тестирований, которые наблюдаются в течение стандартного рабочего дня, Киев и область имеют все шансы вновь вернуться в "красную зону".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в воскресенье, 27 июня.
Так, по состоянию на 26 июня Киевская область и все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако на Киевщине уже три дня подряд наблюдается "красный" уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус.
На сегодня в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. Норма – не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.
Область пока не попала в "красную" зону карантина, поскольку для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать, по меньшей мере, два показателя.
Так, по состоянию на 26 июня Киевская область и все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако на Киевщине уже три дня подряд наблюдается "красный" уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус.
На сегодня в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. Норма – не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.
Область пока не попала в "красную" зону карантина, поскольку для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать, по меньшей мере, два показателя.
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