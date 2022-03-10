С начала пандемии в Верховной Раде заразились 60 нардепов
20:44 14 Октябрь Киев, Украина
В Раде переболело или болеет острой респираторной болезнью COVID-19 до 60 нардепов, в аппарате парламента - до 30 человек.
Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков
во время брифинга.
"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе, я думаю, что мы уже к 30 приходим - это по аппарату, по народным депутатам, я думаю, это сейчас, последние показатели не готов сказать, но 60 всего переболело или болеет, и почти каждый день мы имеем дополнительные заболевания, день-два и у нас один-два нардепа (болеет - ред.)", - рассказал Разумков.
По его словам, парламент не будет идти на карантин из-за пандемии.
"Верховная Рада в прошлый раз не шла на карантин, и на этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме работы..." - отметил Разумков.
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