С начала пандемии в Верховной Раде заразились 60 нардепов 

20:44 14 Октябрь Киев, Украина

В Раде переболело или болеет острой респираторной болезнью COVID-19 до 60 нардепов, в аппарате парламента - до 30 человек.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели на этой неделе, я думаю, что мы уже к 30 приходим - это по аппарату, по народным депутатам, я думаю, это сейчас, последние показатели не готов сказать, но 60 всего переболело или болеет, и почти каждый день мы имеем дополнительные заболевания, день-два и у нас один-два нардепа (болеет - ред.)", - рассказал Разумков.

По его словам, парламент не будет идти на карантин из-за пандемии.