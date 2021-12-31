С начала пандемии в Украине переболели коронавирусом почти 2 млн человек

На утро 21 апреля медики диагностировали более 12 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Не перестают болеть дети - за минувшие сутки заболели 532 ребенка.
Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По его информации, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии число летальных исходов - 40 796.
Одолеть недуг смогли 14 720 человек. В больницы были госпитализированы 4 411 человек. За сутки осуществлено тестирований - 109 007 (в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 974 118 граждан; выздоровели 1 514 472 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 042 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 965 случаев;
Винницкая область - 327 случаев;
Волынская область - 382 случая;
Днепропетровская область - 771 случай;
Донецкая область - 735 случаев;
Житомирская область - 276 случаев;
Закарпатская область - 104 случая;
Запорожская область - 845 случаев;
Ивано-Франковская область - 106 случаев;
Киевская область - 881 случай;
Кировоградская область - 126 случаев;
Луганская область - 336 случаев;
Львовская область - 492 случая;
Николаевская область - 397 случаев;
Одесская область - 769 случаев;
Полтавская область - 539 случаев;
Ровенская область - 616 случаев;
Сумская область - 437 случаев;
Тернопольская область - 269 случаев;
Харьковская область - 938 случаев;
Херсонская область - 171 случай;
Хмельницкая область - 717 случаев;
Черкасская область - 622 случая;
Черновицкая область - 202 случая;
Черниговская область - 139 случаев.
По его информации, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии число летальных исходов - 40 796.
Одолеть недуг смогли 14 720 человек. В больницы были госпитализированы 4 411 человек. За сутки осуществлено тестирований - 109 007 (в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 974 118 граждан; выздоровели 1 514 472 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 042 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 965 случаев;
Винницкая область - 327 случаев;
Волынская область - 382 случая;
Днепропетровская область - 771 случай;
Донецкая область - 735 случаев;
Житомирская область - 276 случаев;
Закарпатская область - 104 случая;
Запорожская область - 845 случаев;
Ивано-Франковская область - 106 случаев;
Киевская область - 881 случай;
Кировоградская область - 126 случаев;
Луганская область - 336 случаев;
Львовская область - 492 случая;
Николаевская область - 397 случаев;
Одесская область - 769 случаев;
Полтавская область - 539 случаев;
Ровенская область - 616 случаев;
Сумская область - 437 случаев;
Тернопольская область - 269 случаев;
Харьковская область - 938 случаев;
Херсонская область - 171 случай;
Хмельницкая область - 717 случаев;
Черкасская область - 622 случая;
Черновицкая область - 202 случая;
Черниговская область - 139 случаев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии