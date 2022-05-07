С начала пандемии в Украине число жертв коронавируса превысило 15 тысяч (умерли)

Стали известны последние данные статистики коронавируса в Украине. За каждой цифрой этой статистики стоит чья-то боль, смерть, инвалидность и денежные траты на долгое лечение. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже предыдущего показателя. К большому сожалению, общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, признал минимтр.
По его данным, среди заболевших 494 ребенка и 313 медработников. При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.
За сутки осуществили 41 489 тестирований: методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели – 501 564 человека; а умерли – 15 154 пациентов.
Сейчас в Украине коронавирусом болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.
Напомним, на этой неделе в Украине зафиксировали два антирекорда по смертности от коронавируса.
Также сообщалось, что в ноябре число госпитализированных с COVID-19 выросло на 25%. За месяц выявили 349 тысяч новых случаев заболевания, тогда как за все время пандемии – 395 тысяч.
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