С начала пандемии в Украине число жертв коронавируса превысило 15 тысяч (умерли)

09:57 13 декабря Киев, Украина

Стали известны последние данные статистики коронавируса в Украине. За каждой цифрой этой статистики стоит чья-то боль, смерть, инвалидность и денежные траты на долгое лечение. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 176 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже предыдущего показателя. К большому сожалению, общее число жертв с начала пандемии превысило 15 тысяч, признал минимтр.

По его данным, среди заболевших 494 ребенка и 313 медработников. При этом за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек. Умерли 156 пациентов.

За сутки осуществили 41 489 тестирований: методом ПЦР – 33593, методом ИФА – 7896.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек; выздоровели – 501 564 человека; а умерли – 15 154 пациентов.

Сейчас в Украине коронавирусом болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины: Винницкая область - 19801 (+121) Волынская - 28019 (+167) Днепропетровская - 49074 (+709) Донецкая - 29398 (+367) Житомирская - 34 073 (+359) Закарпатская - 26 016 (+133) Запорожская - 41995 (+535) Ивано-Франковская - 40668 (+184) Киев - 91138 (+1 125) Киевская - 48523 (+740) Кировоградская - 7166 (+107) Луганская - 7889 (+184) Львовская - 53662 (+363) Николаевская - 23864 (+385) Одесская - 57 699 (+628) Полтавская - 29121 (+310) Ровенская - 36117 (+217) Сумская - 35702 (+375) Тернопольская - 31165 (+201) Харьковская - 62324 (+339) Херсонская - 13972 (+249) Хмельницкая - 34800 (+383) Черкасская - 31 209 (+425) Черновицкая - 36 695 (+199) Черниговская - 24 125 (+371)

Напомним, на этой неделе в Украине зафиксировали два антирекорда по смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что в ноябре число госпитализированных с COVID-19 выросло на 25%. За месяц выявили 349 тысяч новых случаев заболевания, тогда как за все время пандемии – 395 тысяч.