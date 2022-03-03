С начала пандемии в мире умерли 3 706 682 человека

08:58 03 Июнь Киев, Украина





За все время пандемии в мире зафиксировано 172 430 557 заболевших.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 706 682 человек, из них 10 952 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувшие сутки в мире зарегистрировали 489 890 новых случаев инфицирования коронавирусом.За все время пандемии в мире зафиксировано 172 430 557 заболевших.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 706 682 человек, из них 10 952 за минувшие сутки.





Побороли болезнь и вылечились 155 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений Побороли болезнь и вылечились 155 млн человек.В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.





Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 11-ю и 3-ю позицию соответственно.