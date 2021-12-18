С начала пандемии в мире скончалось более 5 млн человек, 4 654 только за минувшие сутки

10:36 15 Ноябрь Киев, Украина

С начала пандемии в мире скончалось 5 115 985 человек, из них 4 654 только за минувшие сутки.



Об этом сказано в последнем отчете исследовательского центра Worldometers.



Также известно, что с начала пандемии были инфицированы Также известно, что с начала пандемии были инфицированы коронавирусом 254 058 457 жителей планеты, 358 547 человек только за прошедшие сутки.



По данным центра по количеству летальных случаев в сутки Украина находится на 4 месте в Европе и на 2-ом в мире.



Лидерами по суточному приросту инфицированных коронавирусом остаются США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.