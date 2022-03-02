С начала пандемии в мире скончалось более 3,5 млн человек

12:30 02 Июнь Киев, Украина





Также известно, что в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, с начала пандемии в мире умерли уже 3 575 960 человек. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за истекшие сутки не смогли справиться с пандемией и скончались 10 344 человека.Также известно, что в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, с начала пандемии в мире умерли уже 3 575 960 человек.



Побороли болезнь и вылечились 154,4 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.