С начала пандемии в мире скончалось более 3,5 млн человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за истекшие сутки не смогли справиться с пандемией и скончались 10 344 человека.
Также известно, что в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, с начала пандемии в мире умерли уже 3 575 960 человек.
Также известно, что в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, с начала пандемии в мире умерли уже 3 575 960 человек.
Побороли болезнь и вылечились 154,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.
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