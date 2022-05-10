С начала пандемии в мире от коронавируса скончались 4 307 456 человек



Побороли болезнь и вылечились 182,7 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 60-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 54-ю и 7-ю позицию соответственно.