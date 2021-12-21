С начала пандемии в мире инфицировано боле 143,5 млн человек

08:11 21 Апрель Киев, Украина





С начала пандемии в мире зафиксировано 143 564 910 случаев инфицирования.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 057 788 человек, из них 13 910 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувшие сутки в мире зарегистрировано 825 057 новых случаев заболевания коронавирусом С начала пандемии в мире зафиксировано 143 564 910 случаев инфицирования.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 057 788 человек, из них 13 910 за минувшие сутки.



Побороли болезнь и вылечились 121,9 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 11-ю и 5-ю позицию соответственно.