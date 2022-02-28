С начала пандемии от коронавируса в Украине умерло более 4,5 тыс. человек

СНБО Украины сегодня огласил новые данные о количестве новых случаев коронавирусной инфекции: за последние сутки их выявили 4348.
Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 6930;
Волынская область – 8880;
Днепропетровская область – 7372;
Донецкая область – 4561;
Житомирская область – 7070;
Закарпатская область – 10 317;
Запорожская область – 4746;
Ивано-Франковская область – 14 451;
Киев – 25 091;
Киевская область – 10 099;
Кировоградская область – 1194;
Луганская область – 1333;
Львовская область – 21 494;
Николаевская область – 3894;
Одесская область – 15 021;
Полтавская область – 3270;
Ровенская область – 13 374;
Сумская область – 5676;
Тернопольская область – 14 610;
Харьковская область – 21 451;
Херсонская область – 1544;
Хмельницкая область – 7263;
Черкасская область – 4687;
Черновицкая область – 15 444,
Черниговская область – 4812.
Умерло за сутки 90 пациентов с COVID-19, выздоровело 2149 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 234 584 случая коронавирусной инфекции, скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 6930;
Волынская область – 8880;
Днепропетровская область – 7372;
Донецкая область – 4561;
Житомирская область – 7070;
Закарпатская область – 10 317;
Запорожская область – 4746;
Ивано-Франковская область – 14 451;
Киев – 25 091;
Киевская область – 10 099;
Кировоградская область – 1194;
Луганская область – 1333;
Львовская область – 21 494;
Николаевская область – 3894;
Одесская область – 15 021;
Полтавская область – 3270;
Ровенская область – 13 374;
Сумская область – 5676;
Тернопольская область – 14 610;
Харьковская область – 21 451;
Херсонская область – 1544;
Хмельницкая область – 7263;
Черкасская область – 4687;
Черновицкая область – 15 444,
Черниговская область – 4812.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии