С начала пандемии и по сегодняшний день COVID-19 унес жизни 63 военнослужащих ВСУ

12:56 26 ноября Киев, Украина

Пандемия коронавируса продолжает косить стройные ряды Вооруженных сил Украины, с начала эпидемии заболело 21 308 сотрудников, выздоровели - 20 350, умерло - 63.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.



"По состоянию на 10:00 26 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 904 человека", - говорится в сообщении.



Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 218 человек. Состояние здоровья инфицированных удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 6 715 человек, летальных случаев - 26. На изоляции находится 346 человек.



Между тем, в МВД за сутки подтвердился положительный результат тестов на коронавирус у 401 человека. Пресс-служба МВД сообщает о смерти двух полицейских от COVID-19.



"За сутки обнаружили 401 новый случай COVID-19 у правоохранителей МВД. За последние сутки от осложнений коронавируса скончались двое сотрудников МВД", - отмечается в сообщении.



Больше всего заразилось в Киеве (51 человек), в Днепропетровской области (27) и в Запорожской (24).