С начала года смертность от COVID-19 снизилась на 90% - ВОЗ

10:33 10 ноября Киев, Украина

С начала 2022 года количество смертей, вызванных COVID-19, снизилось в мире почти на 90% по сравнению с девятью предыдущими месяцами.



Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает TRT World.

"Мы прошли долгий путь, и это, безусловно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, сообщества и отдельных людей сохранять бдительность", - сказал он на виртуальной пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

По его словам, в феврале этого года еженедельная смертность во всем мире превысила 75 тысяч человек. Чиновник также напомнил, что новые варианты вируса продолжают появляться.



Гебреесус добавил, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о более 9400 смертях, связанных с Гебреесус добавил, что на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о более 9400 смертях, связанных с коронавирусом

"Почти 10 000 смертей в неделю - это слишком много для болезни, которую можно предотвратить и вылечить", - отметил он.

Глава ВОЗ также сообщил, что показатели тестирования и секвенирования остаются низкими во всем мире, а разрыв в вакцинации между богатыми и бедными странами по-прежнему велик.