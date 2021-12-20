С 9 декабря в Украине расширяют перечень профессий для обязательной вакцинации против коронавируса

12:43 22 Ноябрь Киев, Украина

Минздрав расширил перечень профессий, подлежащий обязательной вакцинации.



К ним относятся:

сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

служащие учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений,

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Контроль за соблюдением правил вакцинации представителей данных профессий начнется с 9 декабря.



Отметим, 1 718 558 украинцев вакцинированы против коронавируса на протяжении одной недели (с 15 по 21 ноября 2021 года), из них первую дозу получили — 238 695 человек, 2 дозу — 91 680 человек.



С начала вакцинации суммарное количество сделанных прививок составляет 22 669 435. Из них получили 1 дозу - 12 835 126