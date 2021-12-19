С 1 декабря сократят срок действия "желтого" COVID-сертификата

С 1 декабря в Украине сокращают срок действия желтого COVID-сертификата со 120 до 30 дней, о таких нововведениях стало известно 22 ноября во время видеоселекторного совещания Минздрава.
Даже если области перейдут в «оранжевую» или «желтую» зону, с 1 декабря 2021 года «желтый» сертификат будет действовать всего месяц. То есть с 1 декабря, если у вас введена одна доза вакцины, «желтый» сертификат будет действенным в течение месяца. Дальше – нет. Так же, как и тест-ПЦР действует 72 часа.
Напомним, условиях «красной» зоны эпиднебезопасности посещение торгово-развлекательных, культурных, спортивных и промышленных торговых заведений позволят только владельцам «зеленого» паспорта вакцинации, то есть тем, у кого есть две дозы вакцины.
В соответствии с постановлением правительства No1236 «желтые» COVID-сертификаты получают после первой дозы вакцины. Срок их действия – 120 дней. «Зеленый» вакцинальный паспорт можно получить после полного курса вакцинации. Он будет действовать 365 дней.
Даже если области перейдут в «оранжевую» или «желтую» зону, с 1 декабря 2021 года «желтый» сертификат будет действовать всего месяц. То есть с 1 декабря, если у вас введена одна доза вакцины, «желтый» сертификат будет действенным в течение месяца. Дальше – нет. Так же, как и тест-ПЦР действует 72 часа.
Напомним, условиях «красной» зоны эпиднебезопасности посещение торгово-развлекательных, культурных, спортивных и промышленных торговых заведений позволят только владельцам «зеленого» паспорта вакцинации, то есть тем, у кого есть две дозы вакцины.
В соответствии с постановлением правительства No1236 «желтые» COVID-сертификаты получают после первой дозы вакцины. Срок их действия – 120 дней. «Зеленый» вакцинальный паспорт можно получить после полного курса вакцинации. Он будет действовать 365 дней.
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