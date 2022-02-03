Румыния отменяет COVID-перечни «безопасных стран»

Румыния с 1 февраля 2022 года отменяет COVID-перечни "безопасных стран" и будет впускать туристов со всего мира, пишет Euractiv.
Путешественники, не имеющие действительного COVID-сертификата, отрицательного теста или справки об излечении от коронавируса, должны будут отбыть 5-дневную самоизоляцию.
Ранее действовало требование, согласно которому карантин для путешественников составлял 14 дней. Издание также пишет, что 5-дневный карантин должны будут пройти люди, сдавшие положительный тест на COVID-19.
В случае контакта с больными коронавирусом людьми на самоизоляцию будут отправлять даже полностью вакцинированных людей. От нее освободят только людей, переболевших COVID-19 за последние три месяца.
Путешественники, не имеющие действительного COVID-сертификата, отрицательного теста или справки об излечении от коронавируса, должны будут отбыть 5-дневную самоизоляцию.
Ранее действовало требование, согласно которому карантин для путешественников составлял 14 дней. Издание также пишет, что 5-дневный карантин должны будут пройти люди, сдавшие положительный тест на COVID-19.
В случае контакта с больными коронавирусом людьми на самоизоляцию будут отправлять даже полностью вакцинированных людей. От нее освободят только людей, переболевших COVID-19 за последние три месяца.
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