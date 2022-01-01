Рост заболеваемости на COVID-19 в Украине немного замедлился

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, в стране стало наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за это воскресенье, в Украине выявлено 1799 случаев инфицирования.

Напомним, что за субботу было 1987 таких случаев. А до этого три дня подряд более 2000. В частности, позавчера выявили рекордные 2 328 случаев.

"24 августа (состоянием на 9:00) в Украине всего 106 757 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2293 летальные (+22), 52524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1799 новых случаев", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выписаны 289 пациентов, всего - 2293. При этом, за эти же сутки проведено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

Число заболевших по областям: Винницкая область - 3624 случая; Волынская область - 5147 случаев; Днепропетровская область - 2005 случаев; Донецкая область - 1237 случаев; Житомирская область - 2864 случая; Закарпатская область - 7026 случаев; Запорожская область - 1377 случаев; Ивано-Франковская область - 7975 случаев; Кировоградская область - 768 случаев; Киев - 12023 случая; Киевская область - 5025 случаев; Львовская область - 13 253 случая; Луганская область - 244 случая; Николаевская область - 997 случаев; Одесская область - 6054 случая; Полтавская область - 663 случая; Ровенская область - 8559 случаев; Сумская область - 1187 случаев; Тернопольская область - 4765 случаев; Харьковская область - 7634 случая; Херсонская область - 336 случаев; Хмельницкая область - 2010 случаев; Черновицкая область - 9167 случаев; Черкасская область - 1297 случаев; Черниговская область - 1520 случаев.

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны и с понедельника в красную зону попадут Черновцы, Коломыя, Самбор и ряд районов западных областей.