Рост заболеваемости коронавирусом в Украине - счет идет на тысячи

Теперь уже заболевший глава Минздрава Максим Степанов через Facebook сообщил последние данные статистики заболеваемости в Украине. За минувшие сутки было выявлено 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом, 95 заболевших пациентов скончались.
Как отметил министр, из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский работник. Также за последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Количество заболеваний по областям Украины:
Киев - 50620 случаев;
Винницкая область - 13 844 случая;
Волынская область - 18 676 случаев;
Днепропетровская область - 21222 случаи;
Донецкая область - 16983 случаи;
Житомирская область - 22 225 случаев;
Закарпатская область - 19 384 случая;
Запорожская область - 18 484 случая;
Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;
Киевская область - 24493 случаи;
Кировоградская область - 3651 случай;
Луганская область - 5147 случаев;
Львовская область - 36 894 случая;
Николаевская область - 12 340 случаев;
Одесская область - 32782 случаи;
Полтавская область - 14 966 случаев;
Ровенская область - 24 969 случаев;
Сумская область - 17 859 случаев;
Тернопольская область - 23 555 случаев;
Харьковская область - 47 599 случаев;
Херсонская область - 6967 случаев;
Хмельницкая область - 22 879 случаев;
Черкасская область - 12 996 случаев;
Черновицкая область - 27 917 случаев;
Черниговская область - 11 419 случаев.
14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли в начале недели.
Карантин выходного предварительно продлится до 30 ноября, с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника.
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