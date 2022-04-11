Рост заболеваемости коронавирусом в Украине - счет идет на тысячи

09:05 15 ноября Киев, Украина

Теперь уже заболевший глава Минздрава Максим Степанов через Facebook сообщил последние данные статистики заболеваемости в Украине. За минувшие сутки было выявлено 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом, 95 заболевших пациентов скончались.

Как отметил министр, из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский работник. Также за последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Количество заболеваний по областям Украины: Киев - 50620 случаев; Винницкая область - 13 844 случая; Волынская область - 18 676 случаев; Днепропетровская область - 21222 случаи; Донецкая область - 16983 случаи; Житомирская область - 22 225 случаев; Закарпатская область - 19 384 случая; Запорожская область - 18 484 случая; Ивано-Франковская область - 27 986 случаев; Киевская область - 24493 случаи; Кировоградская область - 3651 случай; Луганская область - 5147 случаев; Львовская область - 36 894 случая; Николаевская область - 12 340 случаев; Одесская область - 32782 случаи; Полтавская область - 14 966 случаев; Ровенская область - 24 969 случаев; Сумская область - 17 859 случаев; Тернопольская область - 23 555 случаев; Харьковская область - 47 599 случаев; Херсонская область - 6967 случаев; Хмельницкая область - 22 879 случаев; Черкасская область - 12 996 случаев; Черновицкая область - 27 917 случаев; Черниговская область - 11 419 случаев.

14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли в начале недели.

Карантин выходного предварительно продлится до 30 ноября, с 00.00 часов субботы до 00.00 часов понедельника.