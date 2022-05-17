Россияне настаивают, что вакцина Спутник V имеет 100% эффективность при тяжелом течении коронавируса

19:29 14 декабря Киев, Украина

100% эффективность российской вакцины доказана при тяжелом течении заболевания, авторы вакцины намерены в ближайшем будущем регистрировать вакцину для ее дальнейшей реализации в другие страны.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 14 декабря.

"Эффективность вакцины Спутник V против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

При этом указано, что эффективность вакцины составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке исследования.



Отмечается, что по состоянию на 14 декабря в ходе клинических исследований в России было вакцинировано более 26 тысяч добровольцев. В настоящее время также проводятся клинические исследования в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая и третья фаза – в Индии.



По состоянию на 14 декабря в ходе исследования не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость и головную боль.



На основе полученных данных создатели вакцины Спутник V подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах.