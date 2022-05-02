Россиян будут "добровольно" прививать несертифицированной вакциной

Как известно, российская вакцина еще не получила окончательную сертификацию и не прошла все необходимые фазы тестирования. Однако, президент РФ намерен начать массовую вакцинацию россиян на следующей неделе.
Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой.
Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности.
"Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.
При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.
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