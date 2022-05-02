Россиян будут "добровольно" прививать несертифицированной вакциной

16:29 02 декабря Киев, Украина

Как известно, российская вакцина еще не получила окончательную сертификацию и не прошла все необходимые фазы тестирования. Однако, президент РФ намерен начать массовую вакцинацию россиян на следующей неделе.



Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой.



Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности.



"Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.



При этом российские средства массовой информации уверяют, что Соответствующее распоряжение он озвучил вице-президенту Татьяне Голиковой.Согласно информации, она предложила сначала доложить о готовности."Давайте вы не доложите, а начнете", — ответил Путин.При этом российские средства массовой информации уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.





