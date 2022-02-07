Россия бьет новый рекорд COVID-19

189 071 новых случаев заражения, опубликованное государственной целевой группой по коронавирусу в воскресенье, было примерно на 2 800 случаев больше, чем в предыдущий день, и продолжило всплеск, начавшийся в середине января, когда ежедневный суточный прирост инфицированных коронавирусом увеличивался минимум на 17 000 человек.
Хотя число инфекций резко возросло за последние недели, целевая группа сообщила, что ежедневная смертность от COVID-19 остается стабильной или незначительно снижается: в воскресенье было зарегистрировано 661 смерть, 796 смертей было зарегистрировано 6 февраля.
За все время пандемии целевая группа сообщила о 12,8 миллионах инфицированных и 335 414 смертях, что является самым высоким показателем смертности в Европе.
Несмотря на стремительный рост заболеваемости, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил ведущей российской бизнес-ассоциации, что власти не планируют никаких блокировок или других дополнительных ограничений. Кроме того, правительство сняло ограничения на семидневную самоизоляцию для тех, кто был в контакте с больными COVID-19.
В России был только один карантин на шесть недель в 2020 году, а в октябре 2021 года многим людям было приказано не работать около недели. Но кроме того, жизнь на большей части территории страны оставалась в основном нормальной.
В последние недели все больше регионов России начали вводить ограничения для лиц младше 18 лет, поскольку чиновники отмечают, что нынешний всплеск затрагивает детей гораздо больше, чем предыдущие. Во многих районах школы либо перешли на дистанционное обучение, либо продлили каникулы для учащихся. В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, несовершеннолетним временно запрещено посещать большинство общественных мест.
Россия только в прошлом месяце начала вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет вакциной отечественной разработки «Спутник М», которая имеет тот же состав, что и вакцина «Спутник V», но содержит меньшую дозу. По сообщениям СМИ и пользователей социальных сетей, вакцина для подростков была выпущена в небольшом количестве.
На сегодняшний день вакцинирована только около половины из 146 миллионов человек в России, хотя страна одной из первых в мире внедрила прививки от COVID-19.
Хотя число инфекций резко возросло за последние недели, целевая группа сообщила, что ежедневная смертность от COVID-19 остается стабильной или незначительно снижается: в воскресенье было зарегистрировано 661 смерть, 796 смертей было зарегистрировано 6 февраля.
За все время пандемии целевая группа сообщила о 12,8 миллионах инфицированных и 335 414 смертях, что является самым высоким показателем смертности в Европе.
Несмотря на стремительный рост заболеваемости, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил ведущей российской бизнес-ассоциации, что власти не планируют никаких блокировок или других дополнительных ограничений. Кроме того, правительство сняло ограничения на семидневную самоизоляцию для тех, кто был в контакте с больными COVID-19.
В России был только один карантин на шесть недель в 2020 году, а в октябре 2021 года многим людям было приказано не работать около недели. Но кроме того, жизнь на большей части территории страны оставалась в основном нормальной.
В последние недели все больше регионов России начали вводить ограничения для лиц младше 18 лет, поскольку чиновники отмечают, что нынешний всплеск затрагивает детей гораздо больше, чем предыдущие. Во многих районах школы либо перешли на дистанционное обучение, либо продлили каникулы для учащихся. В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, несовершеннолетним временно запрещено посещать большинство общественных мест.
Россия только в прошлом месяце начала вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет вакциной отечественной разработки «Спутник М», которая имеет тот же состав, что и вакцина «Спутник V», но содержит меньшую дозу. По сообщениям СМИ и пользователей социальных сетей, вакцина для подростков была выпущена в небольшом количестве.
На сегодняшний день вакцинирована только около половины из 146 миллионов человек в России, хотя страна одной из первых в мире внедрила прививки от COVID-19.
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