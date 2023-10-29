Российская COVID-вакцина убивает людей на оккупированной территории - мэр

07:07 29 октября Киев, Украина

С осенью в Украину вернулся опасный вирус гриппа, поэтому украинцы массово стали прививаться от коронавируса. Такая вакцинация уже стала привычной и никого не пугает. Но вот на оккупированной территории привычной для украинцев вакцины нет. Есть лишь скандально известная российская, условия сберегания которой не известны.

Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, от российской COVID-вакцины на оккупированной Запорожской области за последнюю неделю умерли по меньшей мере четыре человека.

"Началась эпидемия коронавируса на оккупированной территории. От той вакцины, которую враг вводит нашим жителям, они умирают. За последнюю неделю по меньшей мере четыре человека скончались от вакцинации", - сказал Федоров.

По его словам, большинство местных врачей из ТОТ уехали, поэтому оккупанты завозят своих. В первую очередь прибывает персонал в военные госпитали. А в гражданские медучреждения вахтовым методом, на две-три недели, приезжают некоторые категории врачей.

Федоров также отметил, что накануне оккупанты задержали нескольких людей, которые администрировали украинские чаты на ВТО. На сегодняшний день судьба этих людей не известна.

Ранее сообщалось, что на ТОТ оккупанты проводят принудительные медосмотры украинских детей, после чего направляют их в РФ, якобы на "оздоровление".