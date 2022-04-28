Родился первый ребенок с антителами к коронавирусу

06:59 30 ноября Киев, Украина

В Сингапуре, переболевшая COVID-19 беременная Селин Нг-Чан, родила абсолютно здорового малыша, что примечательно, врачи обнаружили у ребенка антитела коронавирусной инфекции.

31-летняя Селин рассказала, что во время беременности "подхватила" COVID-19, когда отдыхала с семьей в Европе. Она попала в больницу и провела там две с половиной недели. Заболевание протекало в средней форме.

К счастью, малыш родился здоровым, более того, врачи обнаружили в его крови антитела к коронавирусной инфекции. Судя по всему, их ребенку передала мама во время беременности, и теперь у него иммунитет к заболеванию. Селин призналась, что после возвращения домой из Европы диагноз COVID-19 установили у нее, у ее мамы и дочери, а вот мужчинам повезло, у отца и мужа пациентки не было обнаружено заболевания.



