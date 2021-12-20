Риск тромбоза при вакцинации на порядок ниже, чем при коронавирусе

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Известно, что COVID-19 часто (приблизительно у каждого пятого пациента) вызывает тромбоз вен. Риск венозных тромбозов самый высокий у пациентов с тяжелой формой болезни ковида; они могут возникать в легких (легочная эмболия), ногах (тромбоз глубоких вен) или реже в мозге (церебральный венозный тромбоз).



Значительное беспокойство вызвали сообщение, что при прививках от



Авторы исследования, возглавляемые профессором Полом Гаррисоном и доктором Максом Такетом с кафедры психиатрии Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, подсчитали количество случаев тромбоза, диагностированных в течение двух недель после диагностики COVID-19 и диагностированных после первой дозы вакцины компаний Pfizer и Moderna. Затем они сравнили их с расчетными показателями заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями после гриппа и фонового уровня в общей популяции и данными Европейского агентства по лекарственным средствам относительно рисков этого тромбоза при прививке Ученые из Оксфордского университета установили, что при Covid-19 риск церебрального венозного тромбоза примерно в десять раз выше, чем вероятность возникновения этого заболевания в качестве побочного эффекта после прививки.Известно, что COVID-19 часто (приблизительно у каждого пятого пациента) вызывает тромбоз вен. Риск венозных тромбозов самый высокий у пациентов с тяжелой формой болезни ковида; они могут возникать в легких (легочная эмболия), ногах (тромбоз глубоких вен) или реже в мозге (церебральный венозный тромбоз).Значительное беспокойство вызвали сообщение, что при прививках от коронавируса тоже возможен церебральный венозный тромбозАвторы исследования, возглавляемые профессором Полом Гаррисоном и доктором Максом Такетом с кафедры психиатрии Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, подсчитали количество случаев тромбоза, диагностированных в течение двух недель после диагностики COVID-19 и диагностированных после первой дозы вакцины компаний Pfizer и Moderna. Затем они сравнили их с расчетными показателями заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями после гриппа и фонового уровня в общей популяции и данными Европейского агентства по лекарственным средствам относительно рисков этого тромбоза при прививке

вакциной AstraZeneca.

На основе данных более 80 млн пациентов в США эксперты определили, что на каждый миллион ковид-больных в среднем приходится 39 случаев церебрального венозного тромбоза. При вакцинировании вероятность такого побочного эффекта составляет 4,1 случая на миллион при прививке вакциной компаний Pfizer и Moderna и около пяти случаев на миллион – после вакцины AstraZeneca.



Отметим, что фоновый уровень риска возникновения церебрального венозного тромбоза в течение двух недель составляет 0,41 случая на миллион, то есть ковод повышает этот риск в сто, а вакцинирование – в десять раз.



Оценивался также и риск тромбоза воротной вены (венозный ствол, по которому кровь от желудка, селезенки, кишки и поджелудочной железы проходит в печень), что может привести к повышенному давлению и уменьшению притока крови к печени – поскольку этот тромбоз тоже наблюдался как побочный эффект. применение вакцины AstraZeneca. Оказалось, что в отношении риска этого тромбоза вакцина AstraZeneca значительно безопаснее РНК-вакцин Pfizer и Moderna: 1,6 vs 45 случаев на миллион соответственно. Риск же тромбоза воротной вены при коронавирусе на порядок выше: 436 случаев на миллион (для сравнения – грипп вызывает этот тромбоз в 98 случаях на миллион).