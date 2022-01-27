Рекомендации инфекциониста о вакцинации от Covid-19 беременных женщин. Видео

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка коронавируса и самая сложная ситуация сейчас в западной части страны. В этих условиях людям, имеющим сопутствующие заболевания и проблемы с иммунитетом, правительство рекомендует делать бустерную вакцинацию . Третью дозу также разрешили уколоть всем желающим. Ее желанный период введения – от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки. Однако конкретных советов о вакцинации женщин, ожидающих ребенка до сих пор не было.
Именно поэтому медицинский эксперт Unicef, практикующий педиатр Екатерина Булавинова в рамках информационного медицинского проекта Unicef расспросила главу Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия о свежих рекомендациях по вакцинации беременных.
Какие вакцины против коронавируса разрешены для применения беременным
Все существующие ныне вакцины от Covid-19 не относятся к так называемым живым вакцинам, то есть не содержат живых микроорганизмов, даже ослабленных возбудителей. Поэтому любую вакцину от Covid-19 можно считать инактивированной, поэтому потенциально безопасной для беременных.
Так, в инструкции к CoronaVac написано, что его нельзя использовать для прививки беременных. Объясню почему. Эта вакцина создана по классической технологии, на основе инактивированного (обезвреженного) вируса, как, скажем, вакцины против полиомиелита или гепатита А. Напомню, что вакцины против коронавируса были разрешены к использованию по процедуре экстренного разрешения Всемирной организации здравоохранения. Итак, к этому моменту некоторые производители успели сделать дополнительные исследования по применению у беременных, какие – нет. Позже соответствующие исследования проводились, и никаких негативных последствий не выявлено. Это только вопрос времени, когда будет изменена инструкция и изъяты слова о запрете использования во время беременности и кормления грудью.
Не во всех странах, где CoronaVac одобрена к использованию, ею прививают беременных. Дело в том, что, скажем, в Украине верховенство инструкции к препарату – она работает на уровне закона. Другие страны могут принимать какие-либо решения вопреки тому, что написано в инструкции: собирается Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, обсуждают этот вопрос и голосуют. Решение принимается из опыта применения других инактивированных вакцин у беременных. Я думаю, что в Украине тысячи женщин были вакцинированы CoronaVac, когда не знали о своем статусе во время прививки.
В Украине система работает таким образом, что внесение изменений в инструкцию должен инициировать сам изготовитель: представлять соответствующие документы, научное обоснование. По словам Лапии, производитель CoronaVac не инициировал таких изменений.
Что касается использования AstraZeneca, то инструкция по ее применению не содержит противопоказания для применения у беременных. Например, в Британии и Канаде есть рекомендация предлагать беременным эту прививку.
Относительно мРНК вакцин (Pfizer, Moderna): есть результаты исследований, свидетельствующих об отсутствии для беременных рисков самопроизвольных абортов, преждевременных родов, врожденных аномалий у новорожденных из-за вакцинации. В Соединенных Штатах мРНК-вакцинами привиты около 40% беременных. Кроме того, Британский королевский колледж акушерства и гинекологии, который после появления мРНК-вакцин рекомендовал немного подождать с вакцинацией беременных, теперь высказывается в пользу прививки этой категории пациентов.
Когда беременным прививаться против Covid -19
С начала вакцинальной кампании в мире рекомендации отличались: какие-то страны советовали ограничиться одной прививкой, в других не вакцинировали раньше 20 недели беременности и т.д. В настоящее время таких рекомендаций нет. Есть мнения, что лучше сделать первую дозу в начале беременности, тогда она в большей степени защищает мать, а вторую – в конце, ближе к 32-й неделе – для защиты в большей степени ребенка, поскольку есть факт, что материнские антитела против Sars- Cov-2 проходят через плаценту.
Важно подчеркнуть: вакцинация женщины, не знавшей, что беременна, не является показанием к аборту!
Отдельно остановимся на вакцинации перед и после родов. Никаких ограничений в вакцинации в ожидании родов нет: можно прививаться прямо перед предполагаемой датой родов. Относительно привязки к сроку после родов: в роддоме делать эту прививку не надо, а сразу после выписки – можно. Конечно, если нет каких-либо удручающих состояний, которые могут помешать просто физически добраться до пункта прививки.
Дополнительная доза для беременных
Часто возникает вопрос о том, что делать женщине, которая получила первую дозу CoronaVac, а затем забеременела, ведь в Украине запрещена прививка беременных этой вакциной. В таком случае может быть использована AstraZeneca, однако Национальная техническая группа экспертов по вакцинации рекомендует мРНК-вакцины. Именно по этим вакцинам больше исследований по безопасности. То же касается и бустерной дозы.
Можно ли прививаться женщинам, кормящим грудью
Можно. Во-первых, речь идет не о живой вакцине. Во-вторых, вакцина не попадает в грудное молоко – туда попадают антитела, вырабатываемые организмом матери. В третьих, как бы мы ни говорили о гендерном равенстве, все равно с ребенком больше контактирует мама. Поэтому маму нужно защитить от болезни, ведь иначе есть вероятность, что маму могут госпитализировать через коронавирус. И мама может быть одним из основных источников заражения. Да, привитые люди также могут заразиться и заражать других, но это будет совсем другая вирусная нагрузка – значительно ниже, чем у невакцинированных.
Кто может запретить вакцинироваться беременным
Существует приказ Министерства здравоохранения, где утверждена определенная форма противопоказаний, а также перечень этих противопоказаний. Что касается беременности, то есть только один пункт – в отношении вакцины CoronaVac. То есть справка, где указано, что третий триместр беременности является противопоказанием к вакцинации, не является легитимным. Если беременной дают такую бумажку, она может пожаловаться в Департамент здравоохранения и на горячую линию Минздрава.
К сожалению, периодически поступают сообщения о том, что беременных женщин или кормящих мам в пунктах вакцинации оскорбляли и отказывались делать прививки. Так не должно быть. Если такая ситуация случается, опять же можно написать жалобу в Департамент здравоохранения и на горячую линию Минздрава.
Если же говорить о практических советах, то когда вам в чем-то отказывают, предлагаю апеллировать к знакомству со мной и моим рекомендациям. Это срабатывало. Другой лайфгак: носить с собой распечатанный приказ. Если в каком-нибудь пункте прививки отказали – идти в другой.
Именно поэтому медицинский эксперт Unicef, практикующий педиатр Екатерина Булавинова в рамках информационного медицинского проекта Unicef расспросила главу Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия о свежих рекомендациях по вакцинации беременных.
Какие вакцины против коронавируса разрешены для применения беременным
Все существующие ныне вакцины от Covid-19 не относятся к так называемым живым вакцинам, то есть не содержат живых микроорганизмов, даже ослабленных возбудителей. Поэтому любую вакцину от Covid-19 можно считать инактивированной, поэтому потенциально безопасной для беременных.
Так, в инструкции к CoronaVac написано, что его нельзя использовать для прививки беременных. Объясню почему. Эта вакцина создана по классической технологии, на основе инактивированного (обезвреженного) вируса, как, скажем, вакцины против полиомиелита или гепатита А. Напомню, что вакцины против коронавируса были разрешены к использованию по процедуре экстренного разрешения Всемирной организации здравоохранения. Итак, к этому моменту некоторые производители успели сделать дополнительные исследования по применению у беременных, какие – нет. Позже соответствующие исследования проводились, и никаких негативных последствий не выявлено. Это только вопрос времени, когда будет изменена инструкция и изъяты слова о запрете использования во время беременности и кормления грудью.
Не во всех странах, где CoronaVac одобрена к использованию, ею прививают беременных. Дело в том, что, скажем, в Украине верховенство инструкции к препарату – она работает на уровне закона. Другие страны могут принимать какие-либо решения вопреки тому, что написано в инструкции: собирается Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, обсуждают этот вопрос и голосуют. Решение принимается из опыта применения других инактивированных вакцин у беременных. Я думаю, что в Украине тысячи женщин были вакцинированы CoronaVac, когда не знали о своем статусе во время прививки.
В Украине система работает таким образом, что внесение изменений в инструкцию должен инициировать сам изготовитель: представлять соответствующие документы, научное обоснование. По словам Лапии, производитель CoronaVac не инициировал таких изменений.
Что касается использования AstraZeneca, то инструкция по ее применению не содержит противопоказания для применения у беременных. Например, в Британии и Канаде есть рекомендация предлагать беременным эту прививку.
Относительно мРНК вакцин (Pfizer, Moderna): есть результаты исследований, свидетельствующих об отсутствии для беременных рисков самопроизвольных абортов, преждевременных родов, врожденных аномалий у новорожденных из-за вакцинации. В Соединенных Штатах мРНК-вакцинами привиты около 40% беременных. Кроме того, Британский королевский колледж акушерства и гинекологии, который после появления мРНК-вакцин рекомендовал немного подождать с вакцинацией беременных, теперь высказывается в пользу прививки этой категории пациентов.
Когда беременным прививаться против Covid -19
С начала вакцинальной кампании в мире рекомендации отличались: какие-то страны советовали ограничиться одной прививкой, в других не вакцинировали раньше 20 недели беременности и т.д. В настоящее время таких рекомендаций нет. Есть мнения, что лучше сделать первую дозу в начале беременности, тогда она в большей степени защищает мать, а вторую – в конце, ближе к 32-й неделе – для защиты в большей степени ребенка, поскольку есть факт, что материнские антитела против Sars- Cov-2 проходят через плаценту.
Важно подчеркнуть: вакцинация женщины, не знавшей, что беременна, не является показанием к аборту!
Отдельно остановимся на вакцинации перед и после родов. Никаких ограничений в вакцинации в ожидании родов нет: можно прививаться прямо перед предполагаемой датой родов. Относительно привязки к сроку после родов: в роддоме делать эту прививку не надо, а сразу после выписки – можно. Конечно, если нет каких-либо удручающих состояний, которые могут помешать просто физически добраться до пункта прививки.
Дополнительная доза для беременных
Часто возникает вопрос о том, что делать женщине, которая получила первую дозу CoronaVac, а затем забеременела, ведь в Украине запрещена прививка беременных этой вакциной. В таком случае может быть использована AstraZeneca, однако Национальная техническая группа экспертов по вакцинации рекомендует мРНК-вакцины. Именно по этим вакцинам больше исследований по безопасности. То же касается и бустерной дозы.
Можно ли прививаться женщинам, кормящим грудью
Можно. Во-первых, речь идет не о живой вакцине. Во-вторых, вакцина не попадает в грудное молоко – туда попадают антитела, вырабатываемые организмом матери. В третьих, как бы мы ни говорили о гендерном равенстве, все равно с ребенком больше контактирует мама. Поэтому маму нужно защитить от болезни, ведь иначе есть вероятность, что маму могут госпитализировать через коронавирус. И мама может быть одним из основных источников заражения. Да, привитые люди также могут заразиться и заражать других, но это будет совсем другая вирусная нагрузка – значительно ниже, чем у невакцинированных.
Кто может запретить вакцинироваться беременным
Существует приказ Министерства здравоохранения, где утверждена определенная форма противопоказаний, а также перечень этих противопоказаний. Что касается беременности, то есть только один пункт – в отношении вакцины CoronaVac. То есть справка, где указано, что третий триместр беременности является противопоказанием к вакцинации, не является легитимным. Если беременной дают такую бумажку, она может пожаловаться в Департамент здравоохранения и на горячую линию Минздрава.
К сожалению, периодически поступают сообщения о том, что беременных женщин или кормящих мам в пунктах вакцинации оскорбляли и отказывались делать прививки. Так не должно быть. Если такая ситуация случается, опять же можно написать жалобу в Департамент здравоохранения и на горячую линию Минздрава.
Если же говорить о практических советах, то когда вам в чем-то отказывают, предлагаю апеллировать к знакомству со мной и моим рекомендациям. Это срабатывало. Другой лайфгак: носить с собой распечатанный приказ. Если в каком-нибудь пункте прививки отказали – идти в другой.
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