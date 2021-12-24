Регулирующий орган США одобрил таблетки против Covid производства Merck

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«Разрешение предоставляет дополнительный вариант лечения от вируса COVID-19 в виде таблеток, которые можно принимать перорально», - заявила представитель FDA Патриция Каваццони.



Таблетка, разработанная Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, принимается в течение пяти дней с момента появления симптомов и, как было показано, снижает количество госпитализаций и смертей от Covid на 30% среди людей из группы риска.



FDA подчеркнуло в своем заявлении, что таблетки Pfizer и Merck должны дополнять, а не заменять вакцины, которые остаются обязательным инструментом в борьбе с коронавирусом.



В то время как в клинических испытаниях было установлено, что оба метода лечения в целом безопасны, больше потенциальных опасений было высказано в отношении таблеток Мерк, под названием Молнупиравир.



FDA не разрешило принимать таблетки Merck людям младше 18 лет, потому что они могут повлиять на рост костей и хрящей.



Препарат также не рекомендуется для беременных женщин из-за потенциального вреда для плода. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 23 декабря разрешило принимать таблетки против Covid производства Merck «Разрешение предоставляет дополнительный вариант лечения от вируса COVID-19 в виде таблеток, которые можно принимать перорально», - заявила представитель FDA Патриция Каваццони.Таблетка, разработанная Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, принимается в течение пяти дней с момента появления симптомов и, как было показано, снижает количество госпитализаций и смертей от Covid на 30% среди людей из группы риска.FDA подчеркнуло в своем заявлении, что таблетки Pfizer и Merck должны дополнять, а не заменять вакцины, которые остаются обязательным инструментом в борьбе с коронавирусом.В то время как в клинических испытаниях было установлено, что оба метода лечения в целом безопасны, больше потенциальных опасений было высказано в отношении таблеток Мерк, под названием Молнупиравир.FDA не разрешило принимать таблетки Merck людям младше 18 лет, потому что они могут повлиять на рост костей и хрящей.Препарат также не рекомендуется для беременных женщин из-за потенциального вреда для плода.



Восемь капсул молнупиравира принимают внутрь в течение пяти дней, всего в упаковке 40 капсул.



В США было оплачено 3, 1 миллиона курсов лечения Merck и 10 миллионов курсов лечения Pfizer.



Молнупиравир встраивается в геном вируса, вызывая мутации, препятствующие репликации вируса.