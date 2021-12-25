Реальная эффективность вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech составляет 98%

18:32 19 Апрель Киев, Украина

В ВОЗ заявили, что реальные показатели эффективности вакцины Pfizer/BioNTech составили 98%, а не 95%, как заявлялось ранее.

Об этом во время пресс-конференции сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

"Перед введением вакцины давали эффективность 95%, реальная ее эффективность в странах, где ее используют - 98 процентов. То есть показатель лучше, но это характерно и для других вакцин", - сказала она.

Она отметила, что Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства.

«Все предыдущие вакцины содержат в себе антиген как основную действующую субстанцию, на которую образуются антитела у привитого человека», - отметила она.

По словам Виноград, вакцина Pfizer содержит в себе «искусственно созданную матричную РНК».

«То есть это не антиген, это генетическая информация, запускающая синтез антигена у вакцинированного человека, на который образуются антитела. То есть это совершенно новый принцип в защите человека, в данном случае от SARS-Cov-2. Эта вакцина используется впервые», - отметила эпидемиолог.

Вакцина очень интенсивно используется в Израиле, США.

Идет разговор о внедрении ее производства на других платформах, в том числе ЕС планирует для себя организовать производство, поскольку мощности, которые сегодня существуют, не обеспечивают реальную потребность населения», - добавила Виноград.

Также эпидемиолог заявила, что у привитых этой вакциной людей наблюдаются все те побочные эффекты, которые были указаны производителем, ничего другого нет.