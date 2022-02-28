Разделение страны на карантинные зоны дает результаты

14:37 05 Октябрь Киев, Украина

Разделение на карантинные зоны и соблюдение карантинных ограничений в соответствии с зоной дают результаты в борьбе с пандемией. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании 5 октября, пишет пресс-служба главы государства.

"Так, в городах в "красных" зонах уменьшается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждался вопрос доплат медикам. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что на выплаты за сентябрь медучреждениям уже перечислили 670 млн грн, а договора с Нацслужбой здоровья заключили 80% больниц.

Президент призвал ускорить процесс обеспечения подведенным кислородом койкомест в больницах.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом кроватей больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель – более 80%", – сказал он, добавив, что существует проблема загруженности лабораторий.

Зеленскому сообщили, что необходимые документы готовы и правительство планирует принять их в пятницу, 9 октября.

"Я знаю, что Национальная академия медицинских наук приняла решение о выделении 500 коек для госпитализации больных коронавирусом в семи научных учреждениях Киева. Это важная информация, и правительство должно активно сотрудничать, чтобы эта помощь не была потеряна", – добавил президент.