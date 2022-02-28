Разделение страны на карантинные зоны дает результаты

14:37 05 Октябрь Киев, Украина

Разделение на карантинные зоны и соблюдение карантинных ограничений в соответствии с зоной дают результаты в борьбе с пандемией. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на селекторном совещании 5 октября, пишет пресс-служба главы государства.