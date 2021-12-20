Радуцкий: среди заболевших COVID-19 больше молодых и меньше легкой формы течения болезни

10:43 15 Март Киев, Украина

Сегодняшняя ситуация с пандемией в корне отличается от той, которая была год назад. Причина этому - новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий



По словам Радуцкого, сейчас тяжелое течение болезни фиксируют среди более молодых людей. Кроме того, сейчас уменьшается доля легких и бессимптомных форм, тогда как число госпитализаций, напротив, растет.

"При такой же динамике выявления новых заражений в ноябре-декабре у нас не было такого количества госпитализаций. А сегодня идет рекордный уровень за все время эпидемии в стране. Что еще волнует - это много летальных случаев. И я думаю, что все это как раз связано с британским вариантом вируса", - сказал он.

Отметим, последние исследования британских ученых подтвердили, что новый штамм не только более заразный, но и более летальный - примерно на 64%. В Украине британский вид вируса обнаружили 4 марта в образцах, отобранных в Ивано-Франковске за две недели до этого.



Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 6 792 человек. Больше всего заражений в Житомирской области.