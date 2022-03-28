Путин: я - как верховный главнокомандующий, сделал прививку вакциной Sputnik V

Во время прямой линии с россиянами, которую транслировали большинство кремлевских каналов, президент России Владимир Путин назвал вакцину, которой привился в конце марта. Это вакцина Sputnik V.
Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.
Также Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации.
"Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - сказал он.
При этом он отметил, что предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.
По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.
Также Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации.
"Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - сказал он.
При этом он отметил, что предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.
По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.
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