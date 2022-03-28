Путин: я - как верховный главнокомандующий, сделал прививку вакциной Sputnik V

12:58 30 июня Киев, Украина

Во время прямой линии с россиянами, которую транслировали большинство кремлевских каналов, президент России Владимир Путин назвал вакцину, которой привился в конце марта. Это вакцина Sputnik V

"Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь… Когда я делал прививку у нас в обороте были две: ЭпивакКорона и Sputnik V. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться Спутником V. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются Спутником V, а я все-таки верховный главнокомандующий", - сказал он.

Он добавил, что у него не было побочных эффектов после первой дозы, а после второй немного поднялась температура тела.



Также Путин заявил, что продолжает оставаться противником введения обязательной вакцинации.



"Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения", - сказал он.



При этом он отметил, что предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.



По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.