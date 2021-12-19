Путин надеется, что ВОЗ скоро одобрит российскую вакцину Sputnik V

07:37 06 Декабрь Киев, Украина

Президент России Владимир Путин выразил надежду на быстрое одобрение вакцины против коронавируса Sputnik V Всемирной организацией здравоохранения, заявив, что этот шаг имеет важное значение для расширения ее глобальных поставок.



Во время видеозвонка с Франческо Рокка, президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Путин сказал, что проверка ВОЗ необходима для более широкого распространения российской вакцины по всему миру, включая бесплатные поставки.



Российский лидер также заявил, что одобрение ВОЗ должно открыть дверь для Российский лидер также заявил, что одобрение ВОЗ должно открыть дверь для россиян и других людей, которым была сделана вакцина Sputnik V, для более свободного передвижения по миру.



Весной Путину сделали прививку Sputnik V, а в прошлом месяце ему сделали повторную вакцинацию Sputnik Light - однодозовой версии. Он также сказал, что принял экспериментальную назальную версию Sputnik V через несколько дней после ревакцинации, добавив, что чувствует себя хорошо и не ощущает побочных эффектов.



Институт Гамалеи, разработавший Sputnik V, заявил, что вакцина должна быть эффективной против омикронного варианта COVID-19, но объявил, что немедленно приступит к работе над ее адаптацией для противодействия новому варианту.



Россия была первой страной в мире, создавшей вакцину против коронавируса, запустив Спутник V в августе 2020 года. Но внедрение этой вакцины до сих пор очень медленное, частично из-за противоречивых сигналов со стороны российских властей.



В последние месяцы Россия столкнулась с самым смертоносным и самым большим всплеском случаев коронавируса, когда число инфекций и смертей достигло рекордных значений и только замедлилось в последние несколько недель.

По данным правительственной целевой группы по коронавирусу, в России самое высокое подтвержденное число погибших от пандемии - более 281000 человек. Но в отчете, опубликованном в пятницу государственным статистическим агентством Росстат, в котором используются более широкие критерии, общее количество смертей, связанных с вирусами, в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года превысило 537000 - почти вдвое больше официальных цифр.



Быстрое одобрение Россией Спутника V вызвало критику за рубежом, потому что в то время он был протестирован только на нескольких десятках человек.



Россия активно продвигала Sputnik V по всему миру, но столкнулась с трудностями при доставке обещанного количества. Страны Латинской Америки жаловались на задержки с получением второй дозы Sputnik V.



Всемирная организация здравоохранения изучает данные о российской вакцине Sputnik V в рамках процесса утверждения. Такое одобрение может проложить путь для включения вакцины в программу COVAX, которая поставляет вакцины COVID-19 во множество стран по всему миру в зависимости от потребности.