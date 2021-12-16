Против усиления карантина в городе выступила мэрия Луцка

В соответствии с принятым решением Правительственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионах, отнесенных к красной зоне вводится усиление карантинного режима. Запрещается деятельность мест наибольшего скопления людей, где повышена опасность заражения на коронавирус. Это, прежде всего, общественный транспорт, школы, вузы, детские сады, кафе и рестораны.

Но, не смотря на то, что Луцк относится к красной, наиболее опасной, зоне карантина, власти города отказываются с 3 августа ужесточать карантинные меры.

"Истинные мотивы такого решения (зачисление к красной зоне) не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", - отметил советник мэра Игорь Полищук, назвав Государственную комиссией ТЭБ и ЧС "органом с не совсем понятным правовым статусом".

Полищук добавил, что запрет на работу транспорта и посещение общественных заведений приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города.

"Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавирусу и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест", - подчеркнул советник.

По его словам, только режим чрезвычайного положения в городе остановит транспорт и закроет заведения.

"Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - резюмировал чиновник.

Напомним, правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.