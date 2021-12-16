Против усиления карантина в городе выступила мэрия Луцка

В соответствии с принятым решением Правительственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионах, отнесенных к красной зоне вводится усиление карантинного режима. Запрещается деятельность мест наибольшего скопления людей, где повышена опасность заражения на коронавирус. Это, прежде всего, общественный транспорт, школы, вузы, детские сады, кафе и рестораны.
Но, не смотря на то, что Луцк относится к красной, наиболее опасной, зоне карантина, власти города отказываются с 3 августа ужесточать карантинные меры.
Полищук добавил, что запрет на работу транспорта и посещение общественных заведений приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города.
По его словам, только режим чрезвычайного положения в городе остановит транспорт и закроет заведения.
Напомним, правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии