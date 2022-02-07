Программа «Е-поддержка» теперь распространяется и на подростков в возрасте 14-18 лет

10:27 07 Февраль Киев, Украина

В Украине 7 февраля вступило в силу постановление Кабинета министров, расширяющее действие государственной программы «Поддержка» на подростков в возрасте от 14 лет, вакцинированных против Covid-19.



Соответствующий документ обнародован на сайте правительства. Он вносит изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года.



«Пункт 2 после слов «учетной карты налогоплательщика», дополнить словами и цифрами или возрастом от 14 лет, имеющим паспорт гражданина Украины и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, оформленные средствами Единого государственного демографического реестра, которому присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика», – говорится в тексте постановления.



Потратить деньги можно не только на путешествия, развлечения или книги. Прибавились к списку разрешенного и образовательные сервисы. Электронные деньги можно оплатить, в частности, кружки и секции.



Потратить «ковидную» тысячу можно на обучение в вузах или профессиональных колледжах, питание в учебных заведениях и проживание в общежитиях. Кроме того, вакцинированные могут купить инвентарь для спорта, газеты или журналы и даже канцелярию.



По последним данным украинцы уже потратили 2,5 млрд грн из программы «Поддержка».